Raspadori recupera per il Milan. Spalletti attende gli altri nazionali Champions League, è partita la vendita dei biglietti per la gara contro il Milan

Torna in campo il Napoli di Spalletti: oggi la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida di campionato di domenica sera contro il Milan al Maradona. Rientrano i primi quattro nazionali: si tratta di Lobotka e dei tre italiani, Di Lorenzo, Meret e Politano. Entro giovedì il gruppo dovrebbe tornare al completo, compresi anche i recuperi di Raspadori e Demme, che potrebbero essere pronti per la prima sfida al Milan. La seconda sarà il 12 aprile al Meazza per la Champions, e poi il cerchio si chiuderà il 18 per la gara di ritorno dei quarti al Maradona. E proprio per l'attesa sfida la società ha messo in vendita i biglietti: è partita oggi, e per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 12.00 di giovedì 30 marzo, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022/23, i quali avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto sul prezzo intero del biglietto.

I prezzi partono dalle 72 euro delle curve fino ai 272 della Tribuna Posillipo. I Distinti, sempre in versione scontata, costano 104 euro. Scontata la corsa al ticket, e un Maradona che andrà ancora una volta sold out nonostante i prezzi non esattamente popolari. Intanto in città fiorisconono quotidianamente nuovi addobbi per il terzo scudetto. Tra questi non mancano vere e proprie opere d'arte, come l'ultimo murales dedicato a Kvaratskhelia e Osimhen. E' stato realizzato nel popolare quartiere di Forcella: anche lì è pronta per la festa. Una vera e propria gara tra quartieri, centrali e di periferia, per vestirsi meglio d'azzurro.