Napoli, niente turnover contro il Milan in campionato Spalletti recupera Raspadori e dovrebbe schierare la migliore formazione

Si allunga la lista dei giocatori del Napoli che si candidano a rimanere a lungo. Stavolta è Piotr Zielinski ad allontanare le voci d'addio. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma il centrocampista polacco vorrebbe rinnovare. "A Napoli sto benissimo, voglio restare e non ho nessuna fretta per il rinnovo", ha detto ai giornalisti nel ritiro della sua nazionale. Il suo ingaggio è alto, e in ottica della spending review di De Laurentiis dovrebbe rinnovare a cifre più basse. Intanto la squadra ha ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno: Spalletti ha ritrovato i tre italiani, Meret, Di Lorenzo e Politano, più lo slovacco Lobotka.

Per avere il gruppo al completo, però, bisognerà attendere giovedì. Buone notizie per Raspadori e Demme, che hanno lavorato parzialmente in gruppo e sono recuperabili per la gara di domenica sera contro il Milan. E a proposito della sfida contro i rossoneri al Maradona per il ritorno dei quarti di Champions League, oggi è partita la vendita dei biglietti. Per ora prelazione agli abbonati con uno sconto sul prezzo, fino a giovedì. Poi si aprirà la vendita libera, con costi maggiorati: si andrà dagli 80 euro delle curve fino ai 130 euro dei Distinti. Proteste sui social, per i prezzi considerati troppo alti.