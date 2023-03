Spalletti perde Osimhen, ma ritrova Raspadori: subito ballottaggio con Simeone L'allenatore del Napoli deve rivedere i piani in attacco in vista della sfida col Milan

Il Milan si avvicina, e per il Napoli sarà l'inizio di un mese di aprile "indiavolato". Domenica la sfida di campionato al Maradona contro i rossoneri, poi la trasferta di Lecce di venerdì prossimo. A seguire l'attesa sfida dell'andata dei quarti di finale, ancora contro il Milan ma stavolta a San Siro. In mezzo il Verona in casa e poi il match di ritorno ancora a Fuorigrotta, quello del 18 aprile. In meno di 20 giorni la stagione del Napoli potrebbe vivere una svolta storica: non si farà in tempo a festeggiare lo scudetto aritmetico, ma tra tre partite il traguardo potrebbe essere a un passo. E soprattutto in ballo c'è una storica e inaspettata qualificazione alle semifinali di Champions League: un livello mai raggiunto dal Napoli nella sua lunga storia. Purtroppo bisognerà fare i conti con l'infortunio di Osimhen, che rimarrà fuori almeno per una quindicina di giorni.

In ogni caso l'atmosfera è ugualmente elettrica: per la gara di Champions col Milan inizia oggi pomeriggio la vendita libera dei biglietti. Prezzi alle stelle: ben 90 euro per le curve 130 per i Distinti, mai visti costi così alti. Ma l'evento è - per l'appunto - storico e i prezzi non per tutti non freneranno un prevedibile assalto al ticket, che porterà al Maradona a un probabile sold out e soprattutto a un incasso senza precedenti. Intanto Spalletti oggi ha ritrovato il gruppo al completo: fermo per infortunio il solo Bereszynski, mentre Demme spinge per rientrare tra i convocati. Certo, invece, il ritorno di Raspadori dopo quasi due mesi, chiaramente la tegola è il problema del nigeriano. Invece l'attaccante ex Sassuolo partirà partirà dalla panchina. Spalletti dovrebbe evitare il turnover: Mario Rui e Politano favoriti su Olivera e Lozano.