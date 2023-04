Scudetto Juve 2018-2019, il Codacons chiede la revoca: "Lo si assegni al Napoli" Presentato un ricorso e un intervento "ad opponendum" al Collegio di Garanzia dello Sport

Per la Juventus è concreto il rischio di andare incontro ad ulteriori penalizzazioni: non solo le indagini in corso sull'Inchiesta Prisma e sulla manovra stipendi, ma in data 31 marzo 2023 un gruppo di avvocati napoletani ha deciso di attivarsi presentando ricorso al Tar Lazio. È quanto si legge in una nota del Codacons. Precisamente, l'associazione a tutela dei consumatori e l'Associazione Club NAPOLI Maradona (Acnm) hanno presentato ricorso e un intervento 'ad opponendum' al Collegio di Garanzia dello Sport, al fine di richiedere la revoca dello scudetto vinto dal club bianconero nel 2018-2019 e la conseguente assegnazione dello stesso al NAPOLI. Il ricorso si fonderebbe sull'avvenuta violazione dei principi di base dell'Ordinamento Sportivo e della Giustizia Sportiva e, in particolare, sul fatto che con operazioni illegittime dal punto di vista finanziario la società avrebbe alterato la regolarità dei Campionati 2018-2019, 2019- 2020 e 2020-2021. "È giusto, dunque- afferma il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli- che venga applicata la sanzione disciplinare della revoca dello scudetto. Come già avvenuto in un caso del tutto analogo, lo scudetto dovrebbe essere assegnato al secondo classificato, il NAPOLI , così come disposto dalla Corte Federale della Figc il 4 agosto 2006".