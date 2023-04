IL PIZZINO SPOT di Urgo: Coltelli a serramanico Mario Rui e quattro motivi per non rinunciare alla sua presenza in rosa

Partecipando a un nuovo gioco planetario di società, il fantasy game Sorare, alla domanda, "elenca quattro motivi per non rinunciare a te in rosa", Mario Rui ha citato i seguenti, "l'aggressività in campo, la tenacia, la tecnica e la buona lettura di gioco".

Avrà di certo voluto dar manforte al suo agente che, qualche giorno fa, non contento della malaccorta espulsione per due turni del suo assistito, aveva rincarato la dose affermando che era una gran balla questa storia della fisicità prevalente di Olivera sul portoghese. Eppure non si parlava di coltelli a serramanico.