Napoli, senza Osimhen sette vittorie su sette in questa stagione Il nigeriano era assente anche nella partita d'andata con il Milan

Recuperare Osimhen in tempo per l'andata dei quarti di Champions League: è questo l'obiettivo del Napoli. Da Castel Volturno filtra ottimismo sull'infortunio dell'attaccante nigeriano, alle prese con una distrazione muscolare rimediata con la sua nazionale. Considerando che il problema si è presentato lo scorso 27 marzo, è già trascorso qualche giorno, che consentirebbe un recupero lampo in tempo per la partita a San Siro del 12 aprile. La prossima settimana il giocatore farà nuovi esami per ridefinire con miglior precisione i tempi di recupero. Intanto anche domani sarà sfida al Milan: al Maradona i rossoneri arrivano per la 28esima giornata di campionato.

Dovrebbe essere Simeone a sostituire il nigeriano in attacco, nonostante il recupero di Raspadori: i precedenti senza Osimhen sono favorevoli. In questa stagione è mancato sette volte, e sempre il Napoli ha vinto. E proprio all'andata, gli azzurri hanno sconfitto il Milan senza il nigeriano, vincendo proprio con un gol di Simeone. Ecco perché l'entusiasmo dei tifosi non è intaccato, considerando anche che la vendita per il match europeo prosegue a gonfie vele. Nonostante la complicata vendita a scaglioni, i biglietti stanno andando a ruba nonostante i prezzi alti, e anche domani lo stadio sarà sold out.