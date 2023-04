IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il fattore diseguale Col Milan partita da tripla? Il cuore farà la differenza...

Doveva essere un confronto tra due realtà calcistiche di pari livello - voglio che sia chiaro in premessa - e, a dispetto di molti, lo sarà comunque. Lo ha detto anche il presidente De Laurentiis, "sarà una partita da tripla" (in ciascuna delle tre sfide) con o senza Victor Osimhen, blasone o non blasone, DNA da vincente o meno.

In ogni gara, soprattutto tra squadre di alta classifica, si parte infatti sempre da zero. Ognuno metterà quello che avrà in corpo, ma prevarrà chi vi aggiungerà un quid che non è tecnica né preparazione fisica, ma cuore. Il fattore diseguale.