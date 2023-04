Napoli, col Milan incognite assenza Osimhen e sciopero del tifo Questa sera in un Maradona "sold out" la prima delle tre sfide contro i rossoneri

Peserà l'assenza di Osimhen: non ci gira intorno Luciano Spalletti. L'attaccante nigeriano, particolarmente in questo 2023, è diventato decisivo e indispensabile per il Napoli. Non solo per i gol, ma per l'atteggiamento da leader e punto di riferimento. Ecco perché la sua assenza non ci voleva: proprio alla vigilia del trittico di sfide contro il Milan, intervallate dalle gare di campionato con Lecce e Verona. Il nigeriano mancherà questa sera nel big match al Maradona, e anche nella prossima partita di Serie A. Tenterà un recupero record per l'andata dei quarti di Champions, ma in conferenza stampa Spalletti non si è sbilanciato.

Però l'allenatore ha confermato che sarà Giovanni Simeone a sostituire il nigeriano, mentre il recuperato Raspadori partirà dalla panchina. Non dovrebbero essere convocati gli accacciati Bereszynski e Demme. "Non dobbiamo farci ingannare da questi imbandieramenti - ha detto sorridente Spalletti - questi festeggiamenti illudono. Invece c'è da sudare per fare la storia", ha detto. Il tecnico ha anche criticato lo sciopero di parte del tifo organizzato annunciato per questa sera, nonostante un Maradona sold out. "Peccato, pesa come l'assenza di Osimhen. Non entro nel merito nella questione ma l'apporto del tifo ci mancherà", ha concluso Spalletti, che ricorda la forza del Milan e invita il suo Napoli a non abbassare la guardia.