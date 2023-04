Gli ultras protestano contro De Laurentiis prima di Napoli-Milan Fumogeni e bandiere contro il divieto di introdurre bandieroni e tamburi e il "caro biglietti"

Protesta degli ultras del Napoli prima della gara col Milan. Intorno alle 17 i gruppi organizzati si sono radunati a piazzale Tecchio, proprio davanti la "Curva A" dello stadio Maradona, per protestare contro le rigide regole imposte dalla società. Tra queste il divieto di introdurre bandiere giganti e tamburi, anche se in realtà servirebbe un'autorizzazione da chiedere preventivamente. Cori contro De Laurentiis con fumogeni e bandiere. Gli ultras saranno comunque presenti al Maradona, ma senza cantare e senza vessilli. All'ingresso delle squadre in campo si gireranno di spalle. Nessun incidente o disordine durante la manifestazione, assolutamente pacifica e composta.