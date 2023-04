Il Napoli crolla al Maradona: il Milan ne segna quattro Azzurri irriconoscibili: i rossoneri passeggiano in uno stadio silenzioso per la protesta dei tifosi

Il Milan vince al Maradona per 4-0 in una sfida che nasce e finisce in salita per gli azzurri. E' la terza sconfitta in campionato per il Napoli che in stagione conta numeri impressionanti, non certo sbiaditi da una serata amara. Il Diavolo gioca una partita maiuscola e segna al quarto d'ora con Leao. Poco dopo il secondo gol di Brahim Diaz che dà una spallata alla gara. Il Napoli nella ripresa guadagna campo e sviluppa affondi più incisivi, ma scoccata l'ora Leao con un gran numero chiude la storia: 3-0. La quarta rete di Saelemaekers fa volume e rende roboante il risultato. E' la serata del Milan che coglie la forma migliore e il meritato successo. Il Napoli si tiene la sostanza di una classifica straordinaria e guarda avanti. E' la terza macchia su 28 partite di un campionato sinora imperioso e dominante. La domenica Delle Palme azzurra è buia e non regala lampi luminosi. Ma il calcio è fatto anche di serate oscure e l'imprevedibilità del pallone in una singola sfida può cancellare pure 20 punti di differenza. Lo comprende il Maradona che alla fine canta "vinceremo il tricolore". E probabilmente non è soltanto un coro di incoraggiamento...

NAPOLI : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (68' Elmas), Zielinski (68' Ndombele), Politano (68' Lozano), Kvaratskhelia, Simeone (76' Raspadori). All. Spalletti

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Diaz (57' Saelemaekers), Krunic, Leao (74' Rebic), Giroud (74' Origi). All. Pioli

Arbitro: Rapuano di Rimini

RETI: 17' Leao, 25' Diaz, 59' Leao, 67' Saelemaekers

Note: ammoniti Giroud, Lobotka