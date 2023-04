Di Lorenzo: "La sconfitta è brutta, dobbiamo reagire subito" Il capitano del Napoli non nasconde la delusione dopo la batosta con il Milan

"E' stata una brutta sconfitta. Dobbiamo reagire immediatamente". Giovanni Di Lorenzo analizza la gara col Milan. "C'è amarezza soprattutto perchè eravamo di fronte al nostro pubblico e siamo molto dispiaciuti. Però c'è anche la consapevolezza di poter rialzarci subito"

"Siamo una squadra unita e siamo anche consapevoli della nostra potenzialità. Dobbiamo guardare avanti con la testa alta sapendo che ci attendono partite importanti e decisive". "In campionato abbiamo tanti punti di vantaggio ma non abbiamo certo sottovalutato l'impegno. Ogni gara va giocata al massimo e noi ne siamo coscienti". "Da domani si pensa alle prossime partite e si lavora come sempre perchè vogliamo dimostrare quello che sappiamo fare. C'è il tempo per analizzare questa gara e tornare ad essere protagonisti", ha spiegato il capitano del Napoli.