Spalletti: "Penalizzati dagli impegni delle nazionali" L'allenatore del Napoli prova a spiegare la brutta sconfitta casalinga contro il Milan

"Non abbiamo giocato come sappiamo, è stata una prestazione molto al di sotto del nostro livello". Luciano Spalletti commenta così la sconfitta del Napoli contro il Milan. "Il Milan è ha giocato benissimo, hanno espresso il loro valore e merita i complimenti. Hanno usato bene gli spazi e dopo il loro vantaggio la grande disponibilità dei nostri calciatori hanno allungato la squadra. Abbiamo fatto una prestazione sotto il nostro livello, non c'è altro da dire. Abbiamo forzato il gioco e non abbiamo dato qualità come solitamente facciamo".

Poi l'allenatore azzurro ha proseguito: "Purtroppo siamo stati penalizzati dagli impegni dei calciatori che sono andati in Nazionale. Questo ha influenzato certamente la nostra prova. I miai ragazzi hanno cuore e danno sempre il massimo come impegno, però è innegabile che qualcuno sia tornato stanco". "Adesso guardiamo avanti e analizzaremo le cose con serenità. Tutti dicevano che eravamo favoriti sul Milan nella doppia sfida Champions e adesso magari si dirà diversamente". "La luce della competizione europea è un faro che mette tutte le cose a posto. Tutti daranno quello che hanno dentro e sarà certamente una gara che affronteremo al massimo"