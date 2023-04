Orsi a Ottochannel: "E' stato solo un incidente di percorso" "Le prossime partite ci diranno come sta il Napoli... Osimhen assenza pesante"

L’ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21 (per Pasqua la trasmissione andrà in onda sabato 8 alle 21): « Il Napoli sta avendo un calo fisico e mentale? Andiamoci piano, dobbiamo capirlo nelle prossime partite. Non abbiamo precedenti in questa stagione di un crollo del genere. Se gli azzurri dovessero dimostrare di essere in calo anche nelle prossime partite allora si aprirebbe un'analisi. Osimhen è mancato, l'assenza è stata pesante però non penso che sarebbe cambiato molto. Certo, con il nigeriano il Napoli ha la possibilità di fare lanci lunghi e di avere variante tattica, perchè Osimhen tramuta in occasioni o gol anche lanci al buio. Non so se riuscirà a farcela per la gara di Milano, la vedo difficile. In genere per una distrazione si sta fermi 14 giorni, altri 7 ne servono per rientrare in gruppo. Magari lui accelera, ma per me non converrebbe rischiarlo. In ogni caso il ko con il Milan lo valuto come incidente di percorso, troppo brutto per essere vero il Napoli che ha perso. Hanno sbagliato tante cose, anche in difesa, anche nei singoli episodi difensivi hanno commesso tutti errori evidenti»