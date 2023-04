IL PIZZINO SPOT di Urgo: Effetto domino Le immagini degli scontri in Curva e i cori contro de Laurentiis fanno preoccupare

Non parlerò dell'effetto buono o cattivo del tifo, del costo del biglietto o del biglietto a tutti i costi, di chi c'era o di chi non c'era, di una stagione macchiata per sempre da una figuraccia sopra gli spalti ancor prima che in campo, dei cori contro De Laurentiis dopo un cammino così trionfale, del tanto fin qui fatto che non è niente, di chi giudica senza volersi giudicare.

Temo l'effetto domino di questa sconfitta, mentre gireranno impietose su tutte le televisioni del mondo le immagini delle botte nelle curve e nelle teste dei giocatori l'incondizionata resa.