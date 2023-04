Spalletti pronto a cambiare il Napoli per tornare alla vittoria A Lecce possibile turnover: riposeranno i giocatori apparsi meno brillanti

Prova ad allontanare le tensioni Luciano Spalletti: l'allenatore del Napoli ha dato una scossa alla squadra nella ripresa degli allenamenti di ieri a Castel Volturno. La pesante sconfitta contro il Milan ha turbato l'ambiente, seppur la corsa allo scudetto non è compromessa. Complice le tensioni per la questione-tifosi, l'atmosfera di euforia dei giorni scorsi si è un po' raffreddata. Non si tratta di paura, ma di voglia di rimanere concentrati in vista della prossima sfida in casa del Lecce, che si giocherà venerdì in Salento. I giallorossi vivono un momento difficile e l'ambiente sarà caldo, ma il Napoli sarà accompagnato dai suoi tifosi, che in trasferta sospendono lo sciopero del tifo.

Per Spalletti sarà l'occasione per mettere finalmente mano al turnover e dare forze fresche al Napoli: anche perché il mercoledì successivo si tornerà a giocare contro il Milan per il primo atto dei quarti di Champions League. L'allenatore potrebbe lasciare a riposo qualcuno degli azzurri apparsi più stanchi: tra questi Kim, Anguissa e Zielinski. Mancherà ancora Osimhen, che punta al ritorno in tempo per l'Europa, ma in avanti si può contare sul pieno recupero di Raspadori, che sicuramente giocherà più minuti e che può offrire molte soluzioni: infatti si apre il ballottaggio con Simeone per sostituire il nigeriano. Anche Lozano a destra sembra essere pronto a prendere il posto di un nervoso Politano, mentre in difesa dovrebbe essere Juan Jesus a far rifiatare il coreano Kim.