IL PIZZINO SPOT di Urgo: Trova l'intruso Chi era tra gli 11 azzurri la "persona illecita od ostile nell'ambiente circoscritto" del campo?

Vista la obbrobriosa partita giocata dal Napoli contro il Milan domenica, vorrei giocare un po' con voi a "trova l'intruso".

Chi era tra gli undici calciatori azzurri la "persona illecita od ostile nell'ambiente circoscritto" del rettangolo di gioco? Meret aveva la maschera, la fascia destra ha fatto piangere, il centrocampo vagava asfissiato o disinteressato (su tutti, come sempre, Zielinski), la fascia sinistra non doveva essere proprio quella (vedi Rui) e l'attacco (chiunque ci fosse) non ha visto palla. I centrali di difesa al bar. Conclusione 11 gli intrusi. Troppo facile!