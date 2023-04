Napoli, reazione cercasi: a Lecce dovrebbe tornare il supporto dei tifosi Gli azzurri preparano la sfida di venerdì in Salento

Reazione cercasi. Il Napoli di Spalletti vuole mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro il Milan e rimettersi in piedi venerdì a Lecce, quando gli azzurri sfideranno i salentini in trasferta. Lo scudetto non è in pericolo, ma dopo la brutta figura di domenica sera serve una reazione convincente. Partita insidiosa, perché la squadra di casa vive un momento difficile e avrà il sostegno del suo caloroso pubblico. Lo stesso sarà per i partenopei, che almeno in trasferta ritroveranno il supporto dei loro tifosi: le proteste contro De Laurentiis, infatti, vengono sospese quando gli azzurri giocano lontano da Fuorigrotta.

Spalletti è pronto a cambiare qualcosa: anche in vista dell'andata dei quarti contro il Milan del 12 aprile, potrebbe mettere mano al turnover. Qualche calciatore è apparso stanco, come Kim o Anguissa. L'allenatore pronto a mischiare un po' le carte, con Lozano, Ndombele e Juan Jesus che scalpitano. Non ci sarà Victor Osimhen, ancora alle prese con l'infortunio muscolare patito con la sua nazionale. Lunedì, giorno di Pasquetta, dovrebbe arrivare il verdetto sul possibile recupero lampo per la Champions. Tuttavia, non c'è nessuna intenzione di rischiare, e il nigeriano tornerà a disposizione solo se pienamente recuperato.