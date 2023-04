Scontri al Maradona, Maurizio De Giovanni ad Ottochannel: «Sono delinquenti» Lo scrittore interviene sui fatti di Napoli-Milan: «Vanno individuati e messi in galera»

«Sono delinquenti». Non usa mezzi termini lo scrittore Maurizio De Giovanni, grande tifoso del Napoli, nel commentare gli scontri avvenuti domenica sera allo stadio “Maradona” durante la partita Napoli-Milan. «Un delinquente è un delinquente», ha detto De Giovanni in un'intervista esclusiva concessa ad Ottochannel. «Chi è violento verbalmente o fisicamente è un delinquente e come tale, qualsiasi sia l'appartenenza o la bandiera o sotto cui si nasconde, va individuato, emarginato e poi colpito dalle leggi e dalle regole che esistono. Un tifoso violento è un tifoso violento, è un delinquente non è un tifoso. Tanto più quando esprime il proprio atteggiamento contro la squadra per la quale dice di tifare. Quindi - ha concluso De Giovanni - quelli per me sono delinquenti e vanno assolutamente individuati e messi in galera».