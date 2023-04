IL PIZZINO SPOT di Urgo: Si va a nanna La Juventus può giocare di mano in uno sport di cui conosce regole, suoi aggiramenti e sotterfugi

È ufficiale la Juventus può giocare di mano in uno sport di cui conosce regole, suoi aggiramenti e sotterfugi, ma di cui ignora nobiltà e lealtà. Lo hanno sancito, dopo due episodi pregressi, altri due (in un solo tempo) contro l'Inter in Coppa Italia e in area bianconera. Massa ha fatto finta di niente (com'è suo costume), così è rimasta imperturbabile anche l'asservita mamma RAI, manco se i lauti stipendi dei suoi cronisti li pagasse Exor e non tutti noi.

La partita in sé dice poco, ma quel poco lo dice l'Inter. Tra una simulazione (juventina) e una rissa si va a nanna.