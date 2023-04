IL PIZZINO SPOT di Urgo: Parole da tifoso Si prenda coscienza del lavoro fatto e si torni a giocare al calcio, dimenticando ultrà e botte

Napoli-Milan è stata una brutta pagina di calcio e di sport, ma le pagine stanno là per essere girate.

Si prenda coscienza del grande lavoro fin qui fatto e si torni a giocare al calcio, dimenticando curve, ultrà e botte. Il calcio è bellissimo, il mio Napoli di più e io (come i suoi veri tifosi) ne sarò comunque fieramente innamorato. Che i facinorosi delle curve lo sappiano e agiscano di conseguenza. E la partita io la guardo, perché me lo sono meritato. Da quando bambino tifavo per una squadra che non vinceva - anzi - ma che il mio cuore mi diceva di incitare e amare. Sempre.