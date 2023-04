Simeone-Raspadori il dubbio in attacco di Spalletti Il Napoli scende in campo oggi alle 19 per la sfida in casa del Lecce

Tornare a vincere per regalare una Pasqua serena ai tifosi azzurri, e dimenticare il ko interno contro il Milan. Il Napoli riprende oggi a Lecce la marcia scudetto, consapevole che la battuta d'arresto di domenica non ha compromesso la conquista del terzo titolo. Spalletti è pronto al turnover: in conferenza stampa ha annunciato qualche cambio. Pronto Lozano al posto di Politano in attacco, mentre per sostituire l'infortunato Osimhen è ballottaggio tra Raspadori e Simeone. A centrocampo potrebbe rifiatare uno tra Zielinski e Anguissa, con Elmas pronto a giocare titolare. Recuperato Olivera in difesa, ma dovrebbe toccare ancora a Mario Rui. Anche Kim potrebbe rifiatare, con Juan Jesus che scalpita. Niente rivoluzioni, tuttavia, Spalletti non dovrebbe andare oltre i tre o quattro cambi. Non sarà semplice contro i salentini, che all'andata fermarono il Napoli sull'1-1.

Ora sono reduci da cinque sconfitte consecutive e il pubblico di casa spinge per tornare a fare punti. Non mancheranno i sostenitori azzurri, che nelle gare in trasferta tornano a far sentire il loro supporto. Fischio d'inizio alle ore 19. Intanto proseguono a Napoli i preparativi per la festa scudetto: dopo il vertice in Prefettura è pronta la prima bozza. Si festeggerà il 3 giugno allo stadio Maradona e il giorno dopo, domenica, a Piazza Plebiscito. Pronti maxischermi in città. Il presidente De Laurentiis ha chiesto un cospicuo numero di agenti per l'ordine pubblico e due milioni complessivi da investire per creare un grande spettacolo a fare da cornice al terzo scudetto della storia azzurra.