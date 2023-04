Napoli, ancora un problema: si infortuna pure Simeone Infortunio per l'attaccante del Napoli nel match contro il Lecce

Come riporta il sito ufficiale del Napoli, Giovanni Simeone è uscito nella ripresa della gara contro il Lecce "per un risentimento alla coscia destra". "Simeone va valutato bene, ha avuto un problemino dietro: lì per lì sembrava un problema muscolare, poi poco sopra il ginocchio. Quando ha riprovato ha sentito il punto che si indolenziva: va valutato". Ha dichiarato, invece, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria del suo team, per 2-1, sul Lecce.