Di Lorenzo: "Gol importante che ci avvicina al sogno" Il capitano del Napoli ha segnato il primo gol nella vittoria in casa del Lecce

"E' stato un gol importante. Non so se è un gol scudetto ma certamente questo successo ci avvicina al sogno". Giovanni Di Lorenzo ha segnato la prima rete che ha sbloccato il match di Lecce. "E' stata una vittoria importantissima e ci tenevamo a tornare al successo. Non era affatto facile perchè il Lecce si è dimostrato avversario molto difficile e sapevamo benissimo che ci avrebbe dato battaglia, come spesso ha fatto con le grandi squadre" "L'esultanza abbracciati al mister è la dimostrazione della forza di questo gruppo. Dedico il gol a miei compagni e tutti insieme vogliamo continuare il nostro splendido percorso per raggiungere grandi traguardi"