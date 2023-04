Niente da fare per Simeone: resterà fermo alcune settimane L'attaccante argentino salterà sicuramente le due sfide di Champions col Milan e quella col Verona

L'infortunio dell'attaccante del Napoli Giovanni Simeone non è cosa da poco conto. Domani l'argentino sarà sottoposto a esami: si teme un problema muscolare che lo terrà fermo per qualche settimana, probabilmente non meno di un paio. Intanto salterà sicuramente il doppio confronto col Milan e in Champions e la prossima di campionato contro il Verona.