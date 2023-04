Milan-Napoli: rebus Osimhen tra recupero e rischio ricaduta Mercoledì (ore 21) la sfida a San Siro. Il nigeriano si è allenato a Castel Volturno

A dieci giorni dall'esito degli esami strumentali, che certificavano la lesione distrattiva all'adduttore sinistro, con l'incertezza sui tempi di recupero e sulla reale disponibilità nelle scelte di Luciano Spalletti: doveva essere un giorno di riposo pieno per il Napoli, ma Victor Osimhen ha raggiunto il centro tecnico di Castel Volturno e si è allenato. Prove social, pubblicate dall'attaccante, e segnale che apre all'interrogativo fino alla fine.

Alla vigilia di una giornata cruciale

La gara d'andata dei quarti di finale di Champions League (in programma mercoledì al "Meazza" con calcio d'inizio alle 21) è sempre più vicina e da una parte c'è la voglia di esserci in un appuntamento storico, costruito dallo stesso Osimhen, prezioso in un cammino da record tra Italia ed Europa per il Napoli, ma dall'altra c'è il rischio di compromettere definitivamente la stagione. Con un finale di campionato in discesa, in virtù del margine oltremodo rassicurante in chiave Scudetto, il brivido può anche essere immaginato nella gestione del tecnico di Certaldo, però c'è l'ottica dei 180 minuti da salvaguardare.

L'idea verso San Siro

Ripartire dalla panchina, per poi seguire gli sviluppi e ipotizzare l'impiego in corso d'opera: potrebbe essere questa la prospettiva per poi accelerare verso il ritorno al “Maradona”. Milan-Napoli con Giacomo Raspadori titolare: Spalletti ha perso anche Giovanni Simeone, da sole terapie al rientro dalla trasferta di Lecce e che nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali. Per lo staff tecnico è rebus offensivo, che pone dubbi anche al Milan per la scelta da prendere sul pacchetto arretrato.