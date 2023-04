Gli arbitri di Milan-Napoli e il programma delle conferenze della vigilia Spalletti e un calciatore parleranno alle 19 dal "Meazza". La partita sarà trasmessa su Amazon

È stato designato l’arbitro per la delicatissima sfida di andata di Champions League tra Milan e Napoli, in programma mercoledì sera a San Siro. A fischiare nella gara di andata dei quarti sarà il rumeno István Kovács

Questa la sestina completa

ARBITRO: István Kovács (ROU)

ASSISTENTE: Vasile Florin Marinescu (ROU)

ASSISTENTE 2: Mihai Ovidiu Artene (ROU)

QUARTO UOMO: Hora?iu Mircea Fe?nic (ROU)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Marco Fritz (GER)

UEFA Referee Observer: Roberto Rosetti (ITA)

UEFA Delegate: Aristeidis Stavropoulos (GRE)

Il programma della vigilia

Intanto, domani sarà già giornata di vigilia di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Gli appuntamenti della vigilia, che si svolgeranno nei seguenti orari:

- ore 11:00 | Rifinitura Milan a Milanello e Napoli a Castel Volturno con ingresso stampa nei primi 15 minuti

- ore 14:30 | Conferenza stampa di Stefano Pioli e di Theo Hernandez per il Milan a Milanello

- ore 19:00 | Conferenza stampa di Luciano Spalletti e di un giocatore del Napoli a San Siro

Dove vedere la partita in tv

La sfida di Champions League in programma mercoledì sera a San Siro sarà visibile in diretta e in esclusiva, sia in tv che in streaming, su Amazon Prime Video.