Rebus Napoli: oltre Osimhen anche Raspadori è in dubbio Scelte sempre più complicate per Spalletti verso il primo atto dei quarti di finale di Champions

Seduta mattutina e grande attesa per le novità relative al recupero di Victor Osimhen in casa Napoli, ma spicca anche il parziale stop di Giacomo Raspadori. Il Napoli è sempre più vicino al rebus offensivo per la sfida di Champions League, per l'andata dei quarti di finale contro il Milan al "Meazza", in programma mercoledì con calcio d'inizio alle 21.

Nessuna prima punta in gruppo nell'allenamento mattutino

Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra: nei fatti, c'è la conferma dello sprint da parte del nigeriano, che però non ha svolto nemmeno parzialmente la seduta in gruppo al pari di Raspadori, da solo "individuale in campo", come presentato dal Napoli nel report di allenamento, che ha certificato anche le terapie per Giovanni Simeone.

Kvara falso nueve

Le prossime ore, alla vigilia di Milan-Napoli, risulteranno decisive per scelte, quasi obbligate, che dovrà prendere Luciano Spalletti, che spera di ritrovare subito Raspadori, di gestire Osimhen in chiave 180 minuti e che potrebbe risolvere il rebus lanciando Khvicha Kvaratskhelia prima punta.