De Laurentiis spegne le speranze su Osimhen: "Non è in grado di giocare" Il presidente avrebbe dato la brutta notizia ad alcuni tifosi a Ischia, nel giorno di Pasqua

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha passato la Pasqua a Ischia dove ha parlato anche delle condizioni di Osimhen. Le parole riportate da La Repubblica. “Purtroppo Osimhen non è in condizione di giocare. Speriamo di riaverlo per il 18 aprile al Maradona”.