Dagli spaghetti alle vongole fujute a Kvara centravanti: perché no? Idee geniali dettate dalla necessità: a Napoli vale spesso, dalla cucina al pallone

Stai a vedere che... Napoli è terra meravigliosa anche per il suo essere al di sopra delle regole convenzionali, è noto. Un fattore che anche in circostanze negative spinge a lavorare di ingegno e fantasia per venirne fuori: a volte ci si arrangia, altre si creano capolavori. Nella vita di tutti i giorni come nel pallone. Vuoi che ti esca una genialata tipo lo spaghetto “alle vongole fujute” o Mertens centravanti da 40 gol a stagione. Eh già: era il 2016 e dopo l'addio di Higuain il Napoli di Sarri aveva sborsato oltre 30 milioni per accaparrarsi Milik, e il polacco si era presentato con 7 gol in due mesi: doppiette a Milan e Bologna in campionato, doppietta alla Dinamo Kiev e gol al Benfica in Champions. Neanche il tempo di godersi il nuovo centravanti che in nazionale (sì, proprio come per Osimhen) Milik si rompe il crociato. L'erede naturale sarebbe Gabbiadini, che però non si mostra granché funzionale per gli schemi di Sarri e allora si prova Mertens centravanti.



Il resto è naturalmente storia: 34 gol in quella stagione, 22 in quella successiva per il belga e così via, fino al record di miglior marcatore della storia del Napoli che vale tuttora e che difficilmente sarà intaccabile nel prossimo futuro.

Dunque? Osimhen è naturalmente intoccabile, una forza della natura che oltre alla sua presenza in zona gol ha regalato una mentalità feroce e ultra focalizzata sull'obiettivo anche ai suoi compagni...ma Kvaratskhelia centravanti non è un'idea peregrina, anche per il futuro.



D'altronde se per Mertens le titubanze riguardavano la statura, ritenuta inadatta a un centravanti, Kvara col suo metro e ottantatré non ha alcun gap rispetto a centravanti di ruolo: Benzema è alto due centimetri più di lui, Lewandowski idem per dirne due a caso, Cristiano Ronaldo quattro centimetri in più. Già, CR7... va detto che la sua carriera nello Sporting Lisbona è cominciata da esterno destro, e nel Manchester United esterno ha giocato per tre stagioni...è diventato centravanti da circa trenta gol a stagione alla quarta. Dunque? Dunque ci si augura che Osimhen torni presto, il Cholito idem, e che Raspadori mostri che valga sull'unghia i 35 milioni di euro pagati per lui in estate... ma se Mertens può segnare 30 gol a stagione da centravanti e se può esistere un piatto squisito pure con le vongole fujute allora Kvara può diventare un grande centravanti...d'altronde quanto quanto al “fujere” il georgiano non ha avversari.