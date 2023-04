IL PIZZINO SPOT di Urgo: Nuovo giro, nuova corsa Va bene anche scendere di livello e ruzzolare in Europa League. Purché poi si giochi al calcio

Ha detto Paolo (il mio secondogenito) che se vendiamo a 100 e compriamo a 10 possiamo andare avanti per il secolo a venire, ma ne basterebbe anche solo mezzo, volendo. Ovviamente in zona Champions. Paolo (sempre mio figliio) ha anche detto, però, che pur di insistere a recarsi nel continente, va bene anche scendere di livello e ruzzolare in Europa League. Purché poi si giochi al calcio e si stia tra coloro che danno le carte. Perché, vedete, il migliore non è colui che vince sempre, ma quello che - non incidendo sulle regole - cambia le passioni del gioco, restando sé stesso.