Milan-Napoli, Raspadori recuperato: Osimhen a parte. Simeone: stop 15-20 giorni Spalletti dovrebbe rinunciare al nigeriano, che proverà il recupero per la gara di ritorno

Buone notizie da Castel Volturno. Come fatto sapere dalla SSc Napoli nel consueto report odierno, Giacomo Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo. L’ex Sassuolo, dopo aver svolto lavoro individuale in campo nella giornata di ieri, è dunque completamente recuperato per la sfida di domani contro il Milan. Osimhen, ha svolto lavoro individuale in campo e probabilmente non sarà convocato. Simeone, infine, ha svolto esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro (15-20 giorni di stop).