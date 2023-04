Di Lorenzo: "Sarà una partita diversa. Osimhen ci manca, ma non c'è solo lui" Il capitano del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli

"Domani sarà una partita diversa rispetto a quella recente di campionato. Siamo pronti a dare il massimo e goderci questa sfida ad alto livello con la giusta consapevolezza". Giovanni Di Lorenzo parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan.

"Della gara di campionato se n'è parlato anche troppo. L'abbiamo analizzata insieme al mister e adesso pensiamo a quella di domani. La partita di Lecce è stata interpretata bene, abbiamo conquistato una vittoria importante per lo scudetto e adessio guardiamo avanti con fiducia. Sappiamo che incontriamo una squadra forte, a questo punto della Champions il livello è altissimo e siamo pronti alla sfida. Ci siamo allenati bene e vogliamo dare il massimo"

Da tuo lato ci saranno Theo e Leao, al Maradona sono stati tra i migliori in campo:

"Sicuramente sono due campioni ma loro hanno anche altri calciatori di qualità. Il Milan è un avversario che conosciamo e che rispettiamo moltissimo. Nel match di campionato non abbiamo espresso il nostro gioco, certamente anche per merito loro. Ma domani sarà un'altra partita e vogliamo interpretarla mettendo in campo tutte le nostre qualità"

Senza Osimhen che Napoli sarà?

"Victor è un grandissimo attaccante e ci spiace non sia con noi. Però non dipendiamo da un solo calciatore, abbiamo un gruppo che ha dimostrato sempre di essere all'altezza e che in questa stagione ha ottenuto grandi risultati. Io dico che dobbiamo goderci queste due partite, sicuramente con la giusta tensione ma anche essendo liberi di testa giocando con entusiasmo e in maniera propositiva. Siamo convinti di poter disputare due grandi gare tra andata e ritorno"