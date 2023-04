Il Napoli perde il primo round: il Milan vince l'andata dei quarti di Champions Un gol di Bennacer decide la gara del Meazza. Gli azzurri chiudono in dieci uomini

Il primo incontro tra Milan e Napoli in una competizione europea va ai rossoneri. La squadra di Pioli gioca una gara attenta, soffre in avvio, ma poi riprende in mano la sfida grazie ai suoi uomini migliori e si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale di Champions League per 1-0 nel 'derby' europeo contro il Napoli, capolista in campionato, grazie al gol di Bennacer. La squadra di Pioli vince la seconda sfida consecutiva, dopo quella in Serie A, contro la formazione di Spalletti, che chiude in dieci uomini per l'espulsione di Anguissa, e che dovrà riuscire tra una settimana a riorganizzare le idee e al Maradona con la spinta del proprio pubblico provare a ribaltare il risultato di San Siro. Spalletti, vista l'assenza di Osimhen e Simeone, sorprende con Elmas da falso nueve, Kvaratskhelia e Lozano sulle fasce e con Raspadori non al meglio inizialmente in panchina. Poi Lobotka davanti alla difesa, con Zielinski e Anguissa le mezzali. Mentre Pioli schiera Kjaer al fianco di Tomori, Bennacer trequartista con Krunic e Tonali in mediana, Giroud in avanti con Leao e Brahim Diaz a supporto. Il Napoli parte bene ed è subito pericoloso già al 1' sul cross di Anguissa, Krunic rinvia male, Kvaratskhelia calcia a botta sicura ma colpisce proprio il centrocampista. Al 4' ci prova Anguissa ma Maignan mette in corner. La pressione del Napoli è forte e il Milan cerca di difendersi, Al 12' Zielinski conclude di potenza dal limite ma è strepitoso il portiere francese del Milan. Sugli sviluppi dell'angolo, colpo di testa di Di Lorenzo che manda alto sopra la traversa. Il primo squillo del Milan arriva al 26' con Leao che controlla nella sua metà campo e, palla al piede, arriva in area dove lascia partire un destro che sfiora il palo e si dispera per l'errore. Il Milan cresce e al 40' passa in vantaggio: grandissima ripartenza dei rossoneri con Diaz che con un numero si libera e serve Leao che trova sul palo lontano Bennacer che conclude rasoterra e batte Meret. La squadra di Spalletti accusa il colpo e al 46' Tonali conclude ma Di Lorenzo riesce a intervenire e salvare i suoi. In pieno recupero la formazione di Pioli sfiora il raddoppio: al 49' su azione d'angolo svetta in area Kjaer che colpisce di testa a botta sicura ma manda la sfera sulla traversa. Ad inizio ripresa il Napoli, riordinate le idee, riparte come ad inizio gara. Al 50' Elmas su cross di Kvaratskhelia prova di testa il pallonetto su Maignan, con il portiere che alza in angolo. Al 53' ci prova Di Lorenzo e una deviazione di Kjaer quasi sorprende Maignan. Napoli tiene palla, cerca l'affodo ma non trova la giocata risolutiva. Al 70' Spalletti si gioca la carta Raspadori, l'unico attaccante centrale disponibile viste le assenze di Osimhen e Simeone. Ma al 74' la gara cambia con l'espulsione di Anguissa che prende un secondo giallo in pochi minuti per un fallo su Theo Hernandez. Napoli in 10 e molto nervoso e ne fa le spese anche Kim, ammonito, era diffidato e come Anguissa non ci sarà nella gara al Maradona. Nel finale di gara dopo il triplice cambio di Spalletti il Napoli, nonostante l'inferiorità numerica, prova il colpo di reni finale ma trova un super Maigna. All'88' conclusione da ottima posizione di Di Lorenzo, ma il portiere rossonero si allunga e mette in angolo. Poco dopo palla a giro di Politano, per Oliveira che di testa manda di poco alto sopra la traversa. Al 90' ci prova ancora Leao ma Meret blocca e rinvia tutto al Maradona per chi andrà in semifinale.