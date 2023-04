Di Lorenzo: "Atteggiamento giusto, abbiamo fiducia per il ritorno" Il capitano del Napoli crede ancora alla qualificazione nonostante la sconfitta in casa del Milan

"Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, spiace per la sconfitta ma c'è fiducia per il ritorno". Giovanni Di Lorenzo ha sfiorato il pareggio a San Siro nel finale con una girata di destro salvata da Maignan. "Sì abbiamo creato tanto pur non avendo il centravanti di ruolo. La squadra si è espressa bene, Elmas ha disputato una buonissima partita lì davanti e siamo soddisfatti della prestazione".

"Abbiamo giocato alla pari col Milan e anche dopo l'espulsione siamo riusciti ad avere occasioni da gol e Maignan ha compiuto parate importanti". "Adesso riprendiamo la strada in campionato e poi prepareremo la sfida di ritorno. Siamo convinti di poter passare il turno. Mancherà qualche uomo anche per squalifica ma abbiamo una rosa di qualità che può riuscire a dare il massimo"