Spalletti: "Partita di personalità giocata alla pari anche in dieci uomini" L'allenatore del Napoli dopo la sconfitta col Milan nell'andata dei quarti di Champions League

"Ho visto la personalità e l'atteggiamento giusto. Ai ragazzi dico bravi". Luciano Spalletti è soddisfatto nonostante la sconfitta in questa gara di andata col Milan. "Ho una squadra forte che ha un gran futuro. Stasera abbiamo dimostrato di avere qualità anche per restare in partita e giocare alla pari col Milan in 10 uomini". "Mi è sembrata esagerata l'espulsione di Anguissa e non capisco la gestione dei cartellini. Nel primo tempo Leao ha spaccato la bandierina, quello è un cartellino giallo su ogni campo. Stesso dicasi per il giallo dato a Zielinski e non dato a Krunic".

"Certamente le assenze pesano, ma ribadisco che ho un gruppo fortissimo, sono bravi ragazzi a volte un po' ingenui, ma hanno un valore tecnico enorme". "Tra sei giorni giocheremo nel nostro stadio e spero di non vivere l'aria surreale del match di campionato. Non faccio appelli a nessuno, dico che siamo sensibili su certi aspetti e stasera abbiamo visto la spinta di San Siro". "Questa gara è andata e non tornerà. Dobbiamo guardare avanti e pensare alla partita che verrà. La qualificazione era aperta e resta aperta"