IL PIZZINO SPOT di Urgo: Perseverare no La doppia sfida con il Milan e la necessità di non ripetere gli errori del passato

La conferenza stampa di Spalletti e Di Lorenzo, prima della sfida tra Milan e Napoli nei mai raggiunti quarti (sponda partenopea) di Champions League, aveva avuto il sapore della opportuna dissacrazione

Un alleggerimento di tensione e gravità, dove occorreva solo ritrovare la gioia di giocare e quella di sorprendere. Chi aveva fin qui dominato meritava i favori del pronostico e la sconfitta per 4 a 0 in casa in campionato ricordava quella del Barcellona tra le mura amiche contro il Real Madrid di qualche giorno fa. Così, essendo umano errare, non si è perseverato.