IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fischi per fiaschi Il fischietto rumeno István Kovács ammonisce ed espelle solo napoletani una volta accertati forti e

Scusate ma non ci sto. Proprio non me l'aspettavo. Ero felice di giocare in Europa anche perché non avremmo incontrato arbitri scarsi e supponenti - se qualcuno dice in malafede, sia chiaro che mi dissocio - come quelli italiani. Sapete non capita tutti i giorni vedere un Manganiello qualsiasi che ferma l'ultima azione d'attacco del Napoli a Lecce in tre contro due e col portiere avversario a centrocampo. Ma mi ero illuso. Non conoscevo ancora il fischietto rumeno István Kovács, quello che ammonisce ed espelle solo napoletani, una volta accertati forti e diffidati.