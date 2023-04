Osimhen è pronto, convocato per il Verona: partirà dalla panchina L'attaccante ha recuperato, ma Spalletti lo vuole al top per la gara di Champions col Milan

Dov’erano rimasti, si sa: a Torino-Napoli, doppietta di Osimhen, quando le leggi della fisica e quelli della banalità vennero prese a ceffoni, quando l’uomo del vento staccò pure verso il cielo, come un LeBron James o un Michael Jordan, scrive il Corriere dello Sport per raccontare del ritorno tra i convocati di Victor Osimhen: "Poi, c’è stato il buio nell’anima, l’infortunio in Nazionale, lo 0-4 con il Milan subito standosene in tribuna, la trasferta di Lecce cancellata per opportuni motivi, quella San Siro bruciata dal destino: ma adesso, ed è passato circa un mese dall’ultima partita, quasi venti giorni dall’infortunio, è tornato Osimhen, che lotta assieme al Napoli e adesso sorride" Osimhen è stato inserito nei convocati senza alcun tipo di preoccupazione e poi - si legge - si vedrà durante la partita se sarà il caso di rischiarlo o di regalargli una ventina di minuti, così per introdurlo gradualmente in quel quarto di finale nel quale non può mancare, come da programma sin dal ritorno dalla nazionale.