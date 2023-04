IL PIZZINO SPOT di Urgo: La crescita (in)compiuta La tanto "amata" squadra scaligera doveva misurare il valore di una crescita che si sperava compiuta

Da qualcosa si doveva pur ricominciare. Sì ma da cosa?

L'occasione ce la dava il fato. Da quel Verona (in casa) di veleni e brutture di due campionati esatti fa, che era costato a Gattuso l'esonero e il pubblico ludibrio e a De Laurentiis una bella paccata di milioni e un nuovo rosso in bilancio (dopo quello del vergognoso anno dell'ammutinamento). "Tanto" - per rivenire ai tempi nostri - "chi se ne frega, le perdite sono le sue e i guadagni sono da condividere". Tornava, insomma, la tanto "amata" squadra scaligera a misurarci il valore di una crescita che si sperava compiuta. Non ieri.