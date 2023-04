Due partite "a secco": il Napoli deve ritrovare la via del gol Spalletti punta tutto sul ritorno di Osimhen: col Milan bisogna ribaltare l'1-0 dell'andata

Ritrovare il gol per battere il Milan: il Napoli non segna da due partite, e domani al Maradona nel ritorno dei quarti di Champions League si affiderà a Osimhen per tornare a segnare e ribaltare la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata. L'ottima prova del Meazza e il pari ottenuto col Verona con tante riserve in campo non autorizzano a parlare di momento difficile. Ma è indubbio che la squadra azzurra ha patito l'assenza del nigeriano, visto che anche Kvaratskhelia, senza il suo compagno di reparto, è sembrato meno incisivo del solito. Tutto dovrebbe tornare a posto per il match di domani sera, con Spalletti che chiede l'impresa: serve una vittoria netta, col Milan che invece passerebbe il turno anche con un pareggio.

Un successo del Napoli per 1-0 porterebbe la partita ai supplementari. Ecco perché servirà una prestazione di livello per eliminare la squadra di Pioli e proseguire il meraviglioso viaggio in Europa. Tornerà Osimhen ma mancheranno due pilastri: si tratta di Kim in difesa e Anguissa a centrocampo. Sono squalificati, e saranno sostituiti da Juan Jesus e Ndombele o forse Elmas. Il primo ha ben figurato sabato col Verona, mentre l'altro era squalificato. Per il resto ci penserà il ritrovato tifo del Maradona: anche martedì si rivedranno bandiere e striscioni, e si annunciano almeno due coreografie per rispondere a quelle viste a San Siro e che hanno fatto discutere. Oggi giorno di vigilia e di conferenze stampa: Napoli-Milan è già iniziata.