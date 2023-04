Spalletti vuole un Napoli "furbo" per ribaltare il Milan e qualificarsi L'allenatore si affiderà a Ndombele per sostituire Anguissa squalificato

Un Napoli furbo, pronto a colpire il Milan con la qualità dei suoi attaccanti e soprattutto pronto a scrivere la storia. Questo in sintesi ciò che chiede Luciano Spalletti alla vigilia del big match di Champions League, col ritorno dei quarti al "Maradona". Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore del Napoli ha spiegato che ritiene pronta la sua squadra a superare il turno, colmando lo svantaggio della sconfitta per 1-0 dell'andata. "L'esperienza ce la stiamo creando - ha spiegato - abbiamo una rosa di qualità, che ci ha consentito di poter arrivare fin qui. Ma all'andata abbiamo pagato un po' la minore importanza del nostro club". Il riferimento è probabilmente all'arbitraggio, che ha evidentemente penalizzato gli azzurri.

Spalletti confessa che la sua squadra è pronta ai rigori, e mette in guardia dalla "troppa felicità", che potrebbe far perdere la concentrazione. Infine Spalletti fa capire che per sostituire lo squalificato Anguissa è pronta una staffetta tra Elmas e Ndombele, con il macedone favorito per partire titolare. "Ci serve fisicità - ha spiegato Spalletti - ma anche la qualità per rientrare e muoverci tra le linee dei nostri avversari". A sostituire l'altro squalificato Kim, sarà Juan Jesus: anche lui presente in conferenza stampa, ha promesso di dare tutto. "Ho marcato Messi - ha spiegato - sono pronto anche per il Milan".