Il Napoli è pronto all'impresa: Il Maradona "spinge" per le semifinali Stasera il ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan: Ndombele titolare

Tutto pronto per l'impresa: Napoli già freme per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma alle 21 allo stadio Maradona. Contro il Milan per ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata, col ritrovato supporto del pubblico e l'euforia di una stagione fino a questo momento esaltante. Gli azzurri, però, dovranno fare i conti con lo svantaggio di una vittoria da centrare con due gol di scarto, mentre i rossoneri avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Non si esclude neanche una partita più lunga del solito, con supplementari e rigori che potrebbero decidere la semifinalista proprio sul filo.

Spalletti non potrà avere gli squalificati Kim e Anguissa: al loro posto sono pronti Juan Jesus e Ndombele, mentre il Maradona sarà ancora una volta tutto esaurito. 54mila spettatori e incasso record da circa 5.5 milioni e mezzo per una notte che rivedrà finalmente il ritorno del tifo organizzato: bandiere, tamburi, cori e soprattutto le tanto attese coreografie, che mancavano ormai da anni. Una nei Distinti e due nelle curve, che sono state realizzate in parte con il contributo del club: segnale chiaro della pace ormai fatta tra De Laurentiis e i tifosi organizzati.