Zazzaroni: «Il vero Napoli anche al 70% elimina il Milan" Il direttore del Corriere dello Sport a Ottochannel: "Osimhen sarà decisivo"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21: «Il Napoli può rimontare in Champions, con Osimhen è possibile. Con l’attaccante disponibile a Milano gli azzurri avrebbero vinto, questo lo metto per iscritto. Osimhen è fondamentale, specie vista l’assenza di Simeone e dal momento che Raspadori non è in condizione e spalle alla porta non la prende mai. Il nigeriano ti dà verticalità, movimento, fisicità, ha il colpo di testa… Per me basta una partita da vero Napoli al 70% per eliminare il Milan, che è una buona squadra ma per me è più scarsa del Napoli, perché ha più problemi. Di certo gli azzurri negli ultimi tempi sono in calo, tranne proprio che nella gara di Milano. Ovviamente i rossoneri giocheranno in contropiede, potendo disporre di gente veloce come Diaz e Leao. Il turn over col Verona? Ha fatto benissimo Spalletti, del resto hai lo scudetto in pugno, se non lo faceva il Napoli chi avrebbe dovuto? Per esempio il Milan, e in parte anche l’Inter, ha azzardato il turn over e ha perso due punti a Bologna, squadra in forma. Credo che Pioli abbia fatto calcoli sbagliati, preferendo l’uovo oggi, forse, alla gallina domani. Ma se il Milan va in finale di Champions e la perde e non si qualifica alla prossima competizione ha fallito. Perderebbe 70 milioni di incassi per la prossima stagione e il club pensa agli introiti non alle finali. Il Milan ha fatto 6 punti su 18 nelle ultime 6 di campionato, ha solo la fortuna che le concorrenti, Inter in particolare, vanno peggio. Tranne la Lazio che gioca meglio e merita il secondo posto».