Specchia: "Osimhen determinante come Lobotka e Kim" L'ex allenatore a Ottochannel

L’allenatore e opinionista Paolo Specchia è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21: «Il Napoli ha giocato un’ottima gara a Milano, è mancato solo il gol e lo ha subito perché non è abituato al fallo tattico, e lì Mario Rui avrebbe dovuto farlo. Ma non ho nulla da dire sul piano tattico a Spalletti e agli azzurri, anche la scelta di Elmas, vista l’emergenza, mi ha convinto. Al “Maradona” è fondamentale il rientro di Osimhen, un giocatore decisivo, anche più di Kvaratskhelia. Dico di più, per me nel Napoli sono 3 i calciatori determinanti: il nigeriano, Kim e Lobotka e forse un po’ Di Lorenzo. Non Kvara, che non è ancora un campione. Magari lo diventerà ma ancora non è continuo. Al Napoli mancherà maledettamente Kim, un difensore magnifico, l’unico che asfissia l’attaccante avversario e che va a fare recuperi in velocità importanti. Speriamo che l’aria di Champions renda Juan Jesus più pronto, francamente l’ho visto opaco col Verona. La condizione psicofisica del Napoli non è quella di 2-3 mesi fa purtroppo e l'assenza di Kim pesa molto. A centrocampo credo che giochi Elmas, il Milan è messo meglio perché Krunic, Tonali e Bennacer stanno bene e sanno quello che devono fare, sono anche più cattivi e muscolari, nei duelli potremmo soffrire. Il Milan è favorito al 55%, ma il Napoli può ribaltare anche con la spinta del pubblico».