Il Napoli si prepara alla Juventus, ma mancheranno tre titolari Fuori Mario Rui, Rrahmani e Politano, anche se il difensore può tentare il recupero in extremis

Non solo le scorie della delusione e l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League: il Napoli deve fare i conti anche con l'infermieria piena. Domenica in casa della Juventus dovrà rinunciare, oltre a Simeone, ad altri tre giocatori, usciti malconci dalla sfida di ieri al Maradona contro il Milan. Come comunica il report ufficiale, Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra. Il problema più serio riguarda il portoghese, ma non sono arrivati dettagli sui tempi di recupero.

Il difensore, invece, dovrebbe smaltire il problema nel giro di qualche giorno, e forse tentare il rientro in tempo per la prossima partita. Intanto oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti per una seduta di scarico per chi ha giocato titolare contro il Milan. Ieri Spalletti ha concesso un giorno di riposo, con la ripresa fissata venerdì. Resta ormai soltanto il campionato: l'obiettivo è chiudere al più presto i conti con lo scudetto e dare il via a una festa attesa 33 anni. Del resto, è il modo migliore per dimenticare la delusione in Champions League e le polemiche contro i due arbitraggi, che hanno penalizzato i partenopei e fatto infuriare sia Spalletti che i tifosi.