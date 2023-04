Il Napoli giocherà contro una Juventus "galvanizzata" Il Napoli deve ritrovare certezze dopo l'eliminazione dalla Champions. Bianconeri col "+15"

Il Napoli troverà una Juventus galvanizzata per la restituzione dei 15 punti in classifica, mentre la squadra di Spalletti dovrà mettersi alle spalle l'eliminazione in Champions League e concentrarsi solo sul campionato. Il margine di vantaggio in classifica resta solido, visto che i bianconeri sono comunque al terzo posto, dietro la Lazio seconda. E non c'è modo migliore di riavviare i motori se non con un giorno di pausa: questa l'idea di Spalletti, che ha dato il giovedì libero alla squadra. Fissata a oggi la ripresa per preparare il big match dell'Allianz Stadium di domenica sera.

Solo due giorni di tempo, di fatto, per preparare una gara che potrebbe essere molto importante dal punto di vista del morale. Rientreranno Kim e Anguissa, assenti in Champions per squalifica. A disposizione anche Ndombele, fermato dal giudice sportivo nello scorso match di campionato contro il Verona. Saranno però assenti quattro giocatori: fuori sicuramente Simeone, Politano e Mario Rui. A forte rischio anche Rrahmani, ma la sua esclusione non è del tutto certa. Spalletti è pronto a dare spazio in difesa a uno tra Juan Jesus e Ostigard, mentre Olivera sostituirà il portoghese. Nel tridente d'attacco sarà Lozano a completare il terzetto con Kvaratskhelia e Osimhen, che ieri si è allenato da solo per ritrovare la piena forma dopo l'infortunio muscolare.