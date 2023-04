Napoli, ora Spalletti chiede l'ultimo sforzo per centrare lo scudetto Champions solo da dimenticare: l'allenatore del Napoli chiede di reagire subito in casa della Juve

Napoli concentrato e determinato a proseguire la corsa scudetto, ritrovando certezze e i tre punti a Torino. Ma domenica sera sfiderà una Juventus galvanizzata dalla restituzione dei 15 punti in classifica e il ritorno al terzo posto, che riapre totalmente la corsa per la prossima Champions League. E' tuttavia tranquillo il Napoli, che resta col vantaggio di 14 punti sulla Lazio seconda in classifica, e che sa che il tricolore aritmetico è di fatto solo una questione di tempo. Da tenere sotto controllo il morale, però, perché la delusione per l'uscita dalla Champions è ancora forte, e un mancato risultato in casa dei bianconeri potrebbe far crescere l'allarme per un mese di aprile fino ad ora deludente.

Domenica non ci saranno gli infortunati Simeone, Mario Rui, Rrhamani e Politano. Ma la Juventus sa che il capitolo relativo alla giustizia sportiva non è ancora concluso: la Corte d'Appello federale della Figc dovrà esprimersi di nuovo sul caso plusvalenze, dopo il rinvio del Collegio di garanzia del Coni. Bisognerà attendere tra i 15 e i 30 giorni per il nuovo provvedimento, che potrebbe infliggere una sanzione minore (si parla di 9 punti) o cancellarla del tutto. Ma non si esclude neanche che la Figc possa di nuovo infliggere i 15 punti di penalizzazione, anche se questa sembra l'ipotesi meno probabile. Il Collegio di Garanzia del Coni ha riconosciuto l'illecito del club bianconero, ma La «carenza di motivazioni», parola chiave del dispositivo, potrebbe anche essere riemessa motivando diversamente la stessa penalità afflittiva.