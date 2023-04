Juventus-Napoli: Spalletti riparte da Osimhen Senza quattro pedine, ma l'obiettivo del rilancio immediato per gli azzurri

Una ripartenza dopo la delusione Champions, l'eliminazione ai quarti di finale contro il Milan: il Napoli vivrà domani sera l'occasione per mettere subito da parte quanto accaduto in Europa e confermare i valori in campo nazionale con uno Scudetto sempre vicino con la sola aritmetica a placare ancora l'entusiasmo azzurro, già chiaro in città da settimane.

Riecco il nigeriano titolare in campionato

È la vigilia della sfida contro la Juventus: allo "Stadium" sarà la chance per ritrovare davvero il passo veloce presentato per tutto il campionato e rallentato dagli ultimi infortuni e dalle attese Champions come nel pari contro il Verona tra le mura amiche. Luciano Spalletti riparte da Victor Osimhen, che aveva ritrovato il campo contro gli scaligeri al "Maradona" sette giorni fa prima di tornare titolare contro il Milan e riaccendere le chance di qualificazione alla semifinale Champions proprio negli ultimi secondi della gara di ritorno. Sarà big match contro i bianconeri, terzi in classifica dopo la restituzione del -15, una penalizzazione sospesa con il giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e che sarà rivalutata dalla Corte d'Appello Federale. Nello scontro diretto si riparte dai 16 punti di distacco sul campo e dal 5-1 dell'andata con cui il Napoli certificava la distanza con le competitor nella lotta Scudetto.

Quattro sicure assenze tra gli azzurri

Le incognite sull'undici iniziale sono rappresentate dalle assenze per domani con Mario Rui e Matteo Politano costretti a terapie e con il lavoro personalizzato per Giovanni Simeone in campo, per Amir Rrahmani in palestra. Per il difensore kosovaro è pronto il rinnovo fino al 2027 con opzione per un'ulteriore annata.