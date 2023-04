PIZZINO SPOT di Urgo: Anche questo conta Al Napoli del Maradona contro il Milan do 7 a tutti per dominio e qualità

È ora di dare i voti, non per scimmiottare chi lo fa per professione, ma per sostenere un principio, che pare essere regolarmente disatteso.

Non è detto che una eliminazione da una competizione, per quanto importante e con solo otto squadre in lizza, o addirittura una sconfitta - non è il nostro caso - induca chi quantifica, talora con inopportuno rigore o sussiego, il valore delle prestazioni di calciatori e staff tecnico sempre e comunque con implacabili insufficienze o poco su. Al Napoli del Maradona contro il Milan do 7 a tutti per dominio e qualità. Anche questo conta.