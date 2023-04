PIZZINO SPOT di Urgo: Dopo si applaude Contesto la tesi che lo stadio Maradona non abbia tifato a sufficienza nella notte di Champions

Contesto la tesi che lo stadio Maradona non abbia tifato a sufficienza nella notte di Champions League contro il Milan. Certo se vedi (e senti) l'Olimpico di Roma contro il Feyenord è tutta un'altra musica. Ma si sa nella città eterna non sono di bocca buona come da queste parti.

Tra ellenismo e cultura olimpica siamo maestri dei principi decubertiani. Se poi aggiungiamo che qualcuno di noi ha visto giocare Altafini e Sivori, fino a innamorarsi del più grande di tutti, capirete perchè per noi conta il gioco e le sue virtù, come il bel canto in un teatro. Solo dopo si applaude.